"تسريب صوتي".. كيف يبتز أردوغان المسؤولين الأتراك لإخضاعهم سياسيًا؟

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تسريبا صوتيا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس مجلس التعليم العالي في تركيا، يكتا ساراتش، يكشف فيه تدخل أردوغان، في تعيين رؤساء الجامعات في تركيا خلال الفترة الماضية.



وخلال المكالمة يطلب أردوغان من يكتا ساراتش، تعيين أحد أتباعه على اللجنة العامة لتعيين رئيس جامعة إسطنبول، واعتبار الأمر روتيني ودون الخضوع لرأي اللجنة وطلبها.



كما لمح أردوغان لرئيس مجلس التعليم العالي بتركيا، أنه تصله ضده بعض المعلومات وأنه يريد أن يتحدث معه فيها وذلك بعد مطالبته بتمرير تعيين أحد أتباعه ليكون رئيسًا لجامعة إسطنبول، ليرد الأخير بأنه مستعد لمقابلته والتحدث حول الأمر.



وكشف أردوغان، أن اختيار تابعة لكي يكون رئيسًا للجامعة حتى لا يخلق مشاكل ويوافق على كل القرارات مهما كانت، موضحًا أن الآخرين سيلجأون إلى التهديد بترك الجامعة والاستقالة من مجلس التعليم العالي.



