وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف عُثر عليها في الجبال

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الكشف الأثري في الأقصر عبارة عن 30 تابوتا خشبيا بجودة عالية.



وأضاف "العناني" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أن عمر التوابيت يصل إلى 3000 سنة"، مشيرا إلى أنها تنتمي للقرن العاشر قبل الميلاد وتم العثور على 30 تابوتا مغلقا مدفونة في الجبل، مؤكدا أن اكتشاف 30 تابوت بهذه الجودة هو اكتشاف أثري مهم وبأياد مصرية والعمل مستمر.



وأوضح وزير الآثار: "خبيئة العساسيف مكتشفة حاليا ولا صحة للشائعات والأكاذيب التي يتم الترويج لها في السوشيال ميديا وتم اكتشافها حديثا في الجبل".

