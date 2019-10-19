نيفين جامع توضح الفئات التي يدعمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشورعات الصغيرة والمتوسطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها أسهل طريق لتوظيف الشباب.

وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الجهاز يقدم خدمات مالية وخدمات غير مالية، لافتة إلى أن الجهاز يستهدف كل من هو راغب في الحصول على فرصة عمل، والأولوية للشباب والمرأة.

واستكملت أن الجهاز يساعد أيضا من انقطعوا عن وظائفهم في الشركات، ولجأوا لتنفيذ مشروعات خاصة، حيث يعمل الجهاز على دعمهم وتوجيههم.