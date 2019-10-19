ريمس يهزم مونبلييه ويتقدم للمركز الثالث بالدوري الفرنسي

تقدم فريق ستاد ريمس إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه مونبلييه 1 صفر اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

ويدين ريمس بالفضل في هذا الفوز لمدافعه المغربي يونس عبد الحميد الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الثانية.

الفوز رفع رصيد ريمس إلى 17 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن نانت الوصيف.

وفي باقي المباريات فاز تولوز على ليل 2 1 وميتز على نانت 1 صفر وستاد بريست على مضيفه انجييه 1 صفر وتعادل نيم اولمبيك مع اميان 1.1 وخيم التعادل السلبي على مباراة ليون مع ضيفه ديجون.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ليون رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة عن ديجون صاحب المركز التاسع عشر.