اليوم.. بدء تدريب شركات السياحة بالإسكندرية على بوابة العمرة

تبدأ غرفة شركات السياحة، اليوم الأحد، فى تدريب الشركات بالإسكندرية التى ستعمل بموسم العمرة على آلية العمل ببوابة العمرة المصرية، والتى سيتم تشغيلها هذا العام للمرة الأولى، والتى ستكون منصة لتمرير كافة المعاملات الخاصة برحلات العمرة.



يأتى ذلك ضمن البرنامج التدريبى التى تقوم به الغرفة لتدريب الشركات على العمل بالبوابة قبل بداية الموسم.



وقد أعلنت الغرفة أنها ستقوم بتدريب 2 من العاملين بكل شركة على التقنيات الخاصة بالبوابة.



يذكر أنه سيتم العمل برحلات العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية التى صدر قرار بإنشائها من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1782 لسنة 2019 لتنظيم كافة رحلات العمرة ويتم التعامل مع شركات السياحة من خلالها كما ستكون متاحة للمواطنين لاختيار برامج العمرة التى تناسبهم، ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات العمرة فى 20 نوفمبر المقبل.