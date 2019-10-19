زاهي حواس يكشف أسرار "خبيئة العساسيف"

علق الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، على اكتشاف خبيئة العساسيف، قائلا: "إنه اكتشاف يبعث رسالة للعالم بأن مصر آمنة، وأنها ورئيسها وشعبها مهتمين بالآثار والاكتشافات الأثرية على أعلى مستوى".



وأضاف "حواس" في حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكشف الأثري يؤكد أن الآثار المصرية تخص العالم بأكمله.



وأوضح عالم الآثار، أن الكشف يفيدنا كعلماء آثار وكل تلك التوابيت تم تصميمها في ورشة، وتوفر لنا معلومات عن كتاب الموتي، متابعا: "المومياوات في حالة كاملة فحصنا كل التوابيت ووجدنا أن المصري القديم قام بإغلاق التوابيت، والـ 30 تابوت لم يتم فتحها مسبقا، وهذا كشف مهم وعظيم وتم بأيادي مصرية.

