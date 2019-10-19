صورة تفضح أردوغان: سفاح ومجرم حرب

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامج "90 دقيقة"، صورة نشرتها جريدة التايمز البريطانية، لطفل كردي احترق جسمه بالفسفور.



وأشار الباز إلى أن محمد حميد طفل من الأكراد، عمره 13 سنة، في مدينة رأس العين، احترق جسمه بالفسفور الأبيض، وهو أمام بيته، جراء القصف التركي.



وأوضح الباز أن التقارير الطبية أكدت أن هذه الحروق لا يمكن أن تنجم إلا عن طريق تفجير استخدم الفسفور، ما يؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفاح ومجرم حرب استخدم أسلحة محرمة دولية في ضرب السوريين، للانتقام وذلك بمباركة الأمريكان.

