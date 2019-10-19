"الأعلى للآثار": عرض توابيت خبيئة العساسيف في المتحف المصري الكبير

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن اكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر، يعد أول كشف لخبيئة بأياد مصرية منذ 100 عام.



وأضاف "وزيري" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المصري القديم قام بتصميم التابوت وكأنه مقبرة، وكل النصوص المتواجدة عليه من كتاب الموتى والحياة في العالم الآخر".



وتابع: "توقعنا أن تكون حالة المومياء رائعة وتلقينا اتصالات من أمريكا وكل دول العالم يتحدثون عن الكشف الأثري في مصر، وسيتم عرض التوابيت في المتحف المصري الكبير تحت اسم خبيئة العساسيف"، مؤكدًا أن التوابيت لم تمس من قبل ولم يتم فتحها مسبقًا.

