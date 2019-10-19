السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

مظاهرات حاشدة في هندوراس للمطالبة باستقالة الرئيس خوان هيرنانديز

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:47 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
شهدت هندوراس اليوم السبت مظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة الرئيس خوان اورلاندو هيرنانديز من منصبه، وذلك على خلفية اتهام محكمة أمريكية مؤخرا لشقيقه الأصغر بتهريب المخدرات.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن إحدى محاكم نيويورك أدانت - أمس - شقيق الرئيس ويدعى تونى هيرنانديز بتهريب المخدرات "تحت رعاية الدولة فى هندوراس" على حد قولها.

وقالت الشبكة الأمريكية إن المتظاهرين أغلقوا الطرق الرئيسية في نصف أقاليم البلاد (16 إقليم)، فيما لم تتدخل الشرطة بالقبض على احد منهم مكتفية بتوجيه نداءات للمتظاهرين بضرورة التعبير عن أرائهم بشكل سلمى دون اضرار بحقوق الاخرين.

من جانبه، أكد رئيس هندوراس أن الإدانة التي أصدرتها المحكمة الأمريكية ليست موجهة إلى هندوراس كدولة، مشددا على أن حكومته تحارب تجارة المخدرات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

"لعبة محامين".. مصادر: انسحاب دفاع محمد راجح "تمويه"

منذ يوم

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس

منذ ساعة و 28 دقيقة

الباز: القوى السياسية غلّبت مصلحتها الخاصة.. والشعب اللبناني اتفرم

ads

الصور

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

50 عاماً على «الدستورية».. أهانها «الإخوان» وكرّمها السيسي

الباز: القوى السياسية غلّبت مصلحتها الخاصة.. والشعب اللبناني اتفرم

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

السهر المزمن من عوامل الإحساس بالحزن

السمنة تهدد صحتك بالربو القاتل

الرئيس نيوز

مشاورات مكثفة بين "المالية" والجهات الحكومية لزيادة "حوافز الموظفين"

الزمالك يهزم المقاولون بثنائية ويتصدر الدوري

أول تعليق من "الحق فى الدواء" على أزمة بودرة "جونسون" المسرطنة

إسرائيل تشارك في مؤتمر بحريني لبحث "حماية الملاحة" في الخليج

منوعات

السيارات تجمع معلومات الشخصية عن سائقها

مكتب فياض للاستثمارت القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية فى مصر لعقد مؤتمرات عن الهجرة

متظاهرون ينظفون الطرقات فى بيروت (فيديو)

محمد مجدي يخطف قلب نجمة «ميداني الدستور»

كشكول

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بدعم ملك البحرين للعمل الخيري والإنساني

"الأزهر" تنعي طالبة لاقت حتفها في حادث سير خارج الجامعة

انطلاق حملة الكشف عن فيروس "سى" بجامعة الأزهر فرع البنات

التعليم تستبعد مدير مدرسة بالغربية بعد حبس تلميذ

إسلام سياسي

صحفي عراقي يكشف قصة تظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف

الإخوان يعلنون الحرب على البابا بعد فضحه لهم أمام البرلمان الأوروبي

منشق: القيادة الجاهلة وراء انهيار الجماعة الإسلامية


زيت وسكر

 خدمة جديدة لشحن عدادات الكهرباء بالموبايل

استجابةً للمواطنين.. وزيرة الصحة: توفير سيارات إسعاف وعيادات متنقلة

الكشف على 709 طفلا فى مبادرة السمعيات لحديثى الولادة ببنى سويف

إحالة 18 موظف بالوحدة المحلية بالمنيا للتحقيق لتركهم أعمالهم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

100 ألف كتاب في أجنحة مصر بمعرض الخرطوم الدولي

صديقتي الشجرة

الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج

ندية

صفحتنا ع الفيس بوك