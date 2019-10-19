سامح عيد: الإخوان يتحدثون باسم الدين

قال سامح عيد، الباحث في الإسلام السياسي، إن هناك فرقًا بين الكذب الذي يمارسه الأشخاص العاديون وبين كذب جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف "عيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الإخوان يتحدثون باسم الدين ويوصفون الكذب بأنه مشروع ديني، متابعا: كذب جماعة الإخوان الإرهابية كذب مُشرعن، مشيرًا إلى أنهم يأتون بآيات قرآنية ويأتون بروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم.



وأوضح الباحث في الإسلام السياسي: "أن كذبهم وصل إلى الحد الذي وعدوا فيه المصريين في عام 2011 بأنهم لن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية كما أنهم وعدوا بأنهم لن ينافسوا على نصف البرلمان ونكسوا بوعودهم".



وتابع: "أحد رجال جماعة الإخوان الإرهابية يُدعى فوزي راشد صرّح على إحدى المنصات الإعلامية للإرهابية، بأنه يجوز النكوس في العهد والوعد بشكل شرعي، ثم يصوم ثلاثة أيام أو يطعم بعض الفقراء ليتم إعفاؤه من هذا الكذب.

