مسؤول يمني: لجنة إعادة الانتشار تثبت أول نقطة مراقبة بالحديدة

أفاد مصدر يمني مسؤول، اليوم السبت، بأن لجنة تنسيق إعادة الانتشار العسكري في محافظة الحديدة (غربي اليمن) قامت بتثبيت أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال مأمون المهجمي، الناطق باسم ألوية العمالقة (تابعة للجيش اليمني)، في بيان صحفي، إن لجنة تنسيق إعادة الانتشار، قامت بتثبيت أول نقطة مراقبة في منطقة الخاملي في الكيلو 8 بجوار المدخل الرئيس الشرقي للمدينة.

وأوضح المهجمي، أن هذه الخطوة نفذت بعد استلام رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهندي بهيجت جوها، المهام الموكلة إليه.

وتسلم الجنرال جوها، مطلع الشهر الجاري، مهامه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة في مدينة الحديدة، وذلك للإشراف على عملية اعادة الانتشار ووقف اطلاق النار بالمدينة، من قبل طرفي الصراع (مسلحي الحوثيين والقوات الحكومية).

ويعد جوها، ثالث مسؤول أممي يتسلم رئاسة لجنة المراقبة الدولية في الحديدة، منذ اتفاق مشاورات السلام التي عقدت في السويد بين الاطراف اليمنية المتصارعة في ديسمبر الماضي.

وكانت لجنة إعادة الانتشار التي تقودها الأمم المتحدة، قد عقدت سلسلة اجتماعات سابقة، ناقشت سبل وقف إطلاق النار في الحديدة والعمل على حل الوضع هناك بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وسط اتهامات متبادلة من قبل طرفي الصراع بخصوص تصعيد الوضع وخرق وقف اطلاق النار.

وتتكون اللجنة من أعضاء حكوميين وآخرين حوثيين، تقودهم الأمم المتحدة التي تسعى منذ أشهر عديدة إلى إقناع طرفي الصراع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.