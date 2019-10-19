3 فرق مصرية تصعد لنصف نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

تأهل 3 فرق اليوم السبت من لاعبي المنتخب لنصف نهائي بطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة المقامة خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري بصالة رقم 4 في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.



وصعد كل من هادية حسني، وضحى هاني في منافسات زوجي السيدات، إضافة إلى أدهم حاتم، وأحمد صلاح في منافسات زوجي الرجال، والزوجي المختلط المكون من أدهم حاتم، وضحى هاني.



وشهدت منافسات اليوم حضور رئيس الاتحاد السعودي للعبة مقرن آل مقرن؛ لمؤازرة منتخب بلاده بالبطولة، مقدما التهنئة للاعبي منتخب بلاده بعد المستوى الجيد الذي ظهروا عليه خلال أحداث البطولة.



ومن المقرر أن يقام ختام البطولة غدا الأحد بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة برئاسة هشام التهامي، وعدد من قيادات وزارة الرياضة.



وتشهد البطولة مشاركة منتخبات "البرتغال، وأذربيجان، والنمسا، والهند، ومالطا، واسكتلندا، وأيرلندا، وبيرو، وميانمار، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، والمغرب، وموريشيوس، ومالديف، وبولندا، والتشيك، وأندونيسيا، والسعودية، والجزائر، وتايلاند، وإيطاليا، وسريلانكا، وويلز، والكونغو الديمقراطية، وأستراليا، والمكسيك، ومنغوليا، وبلجيكا، والأردن، وإنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم"، وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين، ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.

