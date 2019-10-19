الوحدة يواصل انطلاقته الجيدة في الدوري السعودي ويهزم اتحاد جدة

واصل فريق الوحدة انطلاقته الجيدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) وتغلب على ضيفه اتحاد جدة 1 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

ويدين الوحدة بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركو جوليرمي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة.33

ورفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد اتحاد جدة عند تسع نقاط في المركز الثامن.

وهذا هو الفوز الخامس للوحدة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة للاتحاد مقابل الفوز في ثلاث مباريات.