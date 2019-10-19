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محافظات

مصادر: استبعاد مدير مدرسة تسبب في حبس طالب بالغربية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:28 م
جريدة الدستور
شريف عبدالغني
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قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أصدر قرارا خلال الدقائق الماضية باستبعاد مدير مدرسة العجيزي بمدينة طنطا، وتحويل كافة طاقم الإشراف للتحقيقات القانونية العاجلة على خلفية حبس طالب بالمدرسة بالفترة المسائية وتحريره على يد وكيل الوزارة وتسليمه لأهله.

وذكر المصدر، أن واقعة حبس طفل بمدرسة العجيزي بمدينة طنطا التي انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حدثت اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وتم تحرير الطالب خلال نصف ساعة فقط من اكتشاف تواجده داخل المدرسة.

وأضاف المصدر أن وكيل تعليم الغربية، تلقى اتصالات من شرطة النجدة يفيد بحبس الطالب في المدرسة؛ فتوجه بنفسه إلى المدرسة وقام بإخراج الطالب منها وتسليمه لأهله بنفسه مع تقديم الاعتذار على ما حدث مع وعد بمحاسبة المقصر.

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