ارتفاع حصيلة تفجير المسجد في أفغانستان إلى 70 قتيلا

ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف مسجدا في أفغانستان خلال صلاة الجمعة إلى 70 قتيلا بينهم عشرات الأطفال.



ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة عن المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطالله خوجياني قوله، "لدينا تقارير أن حصيلة القتلى وصلت إلى 70".



بدوره، أوضح متحدث باسم إدارة التعليم في الولاية أن 27 شخصا على الأقل من الضحايا هم من أطفال المدارس.



والهجوم في منطقة هسكه مينه هو ثاني أكثر اعتداء دموية هذا العام في أفغانستان، وأدى إلى إصابة 36 آخرين.



وكان المتحدث باسم حاكم ولاية قد أعلن في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا إلى 62 قتيلا و60 مصابا.

كان المتحدث باسم الرئيس الأفغاني صديق صديقي، أدان بشدة التفجيرين الإرهابيين، في تدوينة كتبها على موقع "تويتر"، حيث طالب حركة "طالبان" الإرهابية بالتوقف عن استهداف المدنيين، إلا أن "طالبان" نفت قيامها بشن الهجوم على المصلين.

