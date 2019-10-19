ماكرون يطالب رئيس وزراء بريطانيا بتوضيح موقف بلاده من "بريكست"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت لتوضيح موقف بلاده بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أن خسر جونسون تصويتا في البرلمان مما يلزمه بالسعي لتأجيل الانسحاب من التكتل.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية "أجرى الرئيس محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني واتفق معه في وجهة نظره بشأن الحاجة إلى توضيح سريع".

وأضاف المسؤول أن ماكرون "أشار إلى أن التأجيل لن يكون في مصلحة أحد".