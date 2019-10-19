أحمد موسى: الشعب اللبناني على قلب رجل واحد لإسقاط الحكومة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لبنان يشهد تظاهرات لليوم الثالث على التوالي في بيروت.



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد":"خرج الشعب في كافة أنحاء لبنان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وهناك اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة".



وأوضح أن هناك أعمال شغب وتخريب في لبنان، مشيرا إلى أن السواد الأعظم من الشعب اللبناني ملتف حول إسقاط الحكومة.



وتابع: "أعداد الشعب اللبناني تتزايد في المظاهرات والشعب يرفض استمرار الحكومة اللبنانية، وهناك اعتداء على بعض مقرات حزب الله ومعظم الأحزاب السياسية تستغل الأزمة في لبنان، والشعب اللبناني خرج في مظاهرات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة".







