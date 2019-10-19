الباز: اللبنانيون يريدون حكومة عسكرية تحت إشراف الجيش

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، قائلًا، إن حسن نصر الله الذي كان يحصد إعجاب الجميع، ظهر اليوم في أضعف حالته.



ولفت الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن عدد كبير من اللبنانيين يحملون حسن نصر الله حالة الفشل في المشهد اللبناني بشكل كامل.



وعقب الباز على كلمة نصر الله بأن كل الأطراف السياسية تتحمل مسئولية ما يحدث، قائلًا: "لماذا توجد كل هذه الأطراف السياسية التي تتنازع جثة لبنان؟".



ولفت إلى أن هناك أصوات في لبنان ترى أن الحل تشكيل حكومة عسكرية يشرف عليها الجيش اللبناني، ويكون ولاؤها للبنان بعيدًا عن أي أحداث وطوائف ومصالح.



وأردف: "التجربة المصرية أثبتت أن الجيش الوطني عندما تدخل البلد في حالة فوضى يكون هو الضمانة الوحيدة لصد الفوضى".

