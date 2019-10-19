شباب الأهلي يتصدر الدوري الإماراتي

اعتلى شباب الأهلي دبي صدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم مؤقتًا بفضل فوزه 2 - صفر على ضيفه بني ياس فيما انتصر أيضًا العين والجزيرة والنصر ضمن الجولة الرابعة للمسابقة اليوم السبت.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الشارقة حامل اللقب والمتصدر السابق الذي سيلتقي في وقت لاحق مع الوصل في قمة المرحلة الرابعة.

وظل رصيد بني ياس خمس نقاط في المركز الثامن بينما تساوى العين في رصيد النقاط مع الشارقة بعد فوزه 2-1 على ضيفه حتا.

وحل الجزيرة في المركز الرابع بسبع نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن عجمان والظفرة بعد فوزه 3-1 على الوافد الجديد خورفكان.

وحول النصر، بقيادة مدربه الجديد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، تأخره بهدف أمام الوحدة إلى انتصار 3-1.