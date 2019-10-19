الباز للساخرين من تظاهرات لبنان: "كفاكم سخافات..عيب"

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، محاولات بعض المصريين السخرية من التظاهرات في لبنان للمطالبة بالإصلاحات الاقتصادية، قائلا: "يا جماعة أرجوكم بطلوا بواخة وسخافة" .

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أننا نحن أمام شعب يناضل من أجل إنقاذ نفسه، ومن أجل أن يعيش حياة كريمة، وأن يعود للاستثمار والتنمية لبلده، مضيفا: "بلاش هذه السخافات.. عيب" .

وتابع الباز، أن هذه المظاهرات التي انطلقت في لبنان هي مظاهرات وطنية خالصة، ولا يمكن أن نهين الشعب اللبناني الذي خرج للمطالبة بالإصلاح .