بث مباشر.. مباراة ريال مدريد و ريال مايوركا فى الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد، ضيفا ثقيلا على منافسه ريال مايوركا ، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".





ويقدم لكم موقع "الدستور لايف" خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة ريال مدريد أمام منافسه ريال مايوركا في الدوري الإسباني اليوم.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر بتاريخ 19-10-2019 الدوري الإسباني





وستمثل مواجهة اليوم اختبارًا هامًا، لكتيبة زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في الوقت الذي يبحث فيه عن تحقيق الفوز السادس له هذا الموسم، من أجل الحفاظ على صدارة الليجا، الذي سيخطفها برشلونة حال فوزه على إيبار وتعثر الملكي.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر بتاريخ 19-10-2019 الدوري الإسباني





وخاض ريال مدريد 8 جولات في الليجا حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما تعادل في ثلاث مباريات.





مشاهدة مباراة ريال مدريد و ريال مايوركا بث مباشر بتاريخ 19-10-2019 الدوري الإسباني





ويتصدر ريال مدريد صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقًا على غرناطة الذي يحتل الوصافة بفارق نقطة وحيدة.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر بتاريخ 19-10-2019 الدوري الإسباني