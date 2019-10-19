السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مصر

خبيئة العساسيف.. أسرار أضخم كشف أثرى فى الأقصر: استخراج 30 تابوتًا بأيادٍ مصرية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:34 م
جريدة الدستور
مها صلاح- هدى الأمير
طباعة
شهدت محافظة الأقصر، اليوم، الكشف عن تفاصيل «خبيئة العساسيف» بالبر الغربى، التى تضم ٣٠ تابوتًا خشبيًا آدميًا ملونًا لرجال وسيدات وأطفال، خاصة بكهنة وكاهنات معبودات الأقصر للآلهة «آمون وخنسو»، من بينها ٣ توابيت لأطفال، تعود جميعها للأسرة الـ٢٢.

تعد هذه الخبيئة أول خبيئة توابيت آدمية كبيرة يتم اكتشافها كاملة منذ نهاية القرن ١٩، ليضيف بذلك الأثريون المصريون، بعد أكثر من قرن من الزمان، خبيئة أخرى جديدة بالأقصر.
وأعلنت وزارة الآثار نقل الخبيئة، وهى الأولى التى تُكتشف بأيادى أثريين مصريين، إلى المتحف المصرى الكبير، حيث سيتم تخصيص جناح لها بالمتحف يطلق عليه «خبيئة العساسيف»، لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفى له، مشيرة إلى أن تلك التوابيت يرجع تاريخها للقرن العاشر ق م، أى منذ ٣ آلاف عام. ونجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة هناك، برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى الكشف عن الـ٣٠ تابوتًا وهى فى حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، وبالوضع الذى تركها عليه المصرى القديم «توابيت مغلقة بداخلها المومياوات»، حيث تم العثور عليها مجمعة فى خبيئة فى مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوى الأول ١٨ تابوتًا، والمستوى الثانى ١٢ تابوتًا.
وأكد وزير الآثار، فى تصريحات، اليوم، أن الكشف الأثرى تم بأيادى أثريين مصريين، مشددًا على أن «ما تناثر من تشكيك فى هذا الكشف قبل الإعلان عنه، والقول إنها توابيت دفنت فى عام ١٩٦٧، أقوال أقل من الالتفات إليها، ولا تتعدى كونها ضمن الشائعات المغرضة التى ليس لها أى أساس من الصحة أو الدليل، والهدف منها النيل من أى نجاح تحققه الوزارة ويلفت انتباه العالم إلى مصر وحضارتها».
وقال الدكتور مصطفى وزيرى إن قصة كشف الخبيئة بدأت منذ نحو شهرين، حين بدأت أعمال الحفائر فى الموسم الحالى، استكمالًا لأعمال الموسم السابق، التى أسفرت عن الكشف عن العديد من المقابر، منها المدخل الأصلى لمقبرة TT ٢٨، ومقبرتان لـ«ثاو آر خت أف» و«ميرى رع» من عصر الرعامسة.
وأضاف: «أما فى هذا الموسم، الذى بدأ منذ شهرين، فتم العمل على توسعة نطاق الحفائر لتشمل الجزء الشرقى من الفناء الذى تم العمل به الموسم السابق، وأثناء سير العمل تم الكشف عن خبيئة العساسيف التى تضم ٣٠ تابوتًا خشبيًا».
وذكر أن المجموعة المكتشفة من التوابيت تتميز بتوفير الدليل على المراحل المختلفة لطريقة صنع التوابيت فى تلك الفترة، حيث منها ما هو مكتمل الزخارف والألوان، ومنها ما هو فى المراحل الأولى للتصنيع، ومنها ما انتهى تصنيعه ولكن لم يتم وضع المناظر عليه، ومنها ما تم نحته وتزيين أجزاء منه وتُركت الأجزاء الأخرى فارغة دون زخارف.
وأكد أن المناظر المنقوشة على جوانب التوابيت تمثل موضوعات مختلفة، تشمل تقديم القرابين ومناظر لآلهة مختلفة، وكذلك مناظر من كتاب الموتى، ومناظر لتقديم قرابين للملوك المؤلهين، كالملك أمنحتب الأول الذى عُبد فى منطقة الدير البحرى، وتشمل كذلك عددًا من النصوص التى بها ألقاب لأصحاب التوابيت كمغنية الإله آمون، وكذلك نصوصًا لآلهة مختلفة. وذكر «وزيرى» أن هذه الخبيئة تأتى كشاهد على فترة تاريخية لعدم الاستقرار انتشرت فيها سرقات المقابر، وقلّ بناء المقابر الضخمة، ولعب فيها التابوت دورًا مهمًا كمقبرة للحفاظ على الجسد، حيث وُضعت المناظر التى كانت توضع سابقًا على حوائط المقابر لتجد مكانها على جنبات التابوت.
وأشار إلى أن تلك المناظر والنصوص الممثلة على جوانب التوابيت توضح ارتباط تلك الخبيئة بالمنطقة، حيث مثلت مناظر الإله حتحور والملك أمنحتب الأول، اللذين انتشرت عبادتهما فى منطقة الدير البحرى، التى تعتبر جبانة العساسيف بلا شك جزءًا منها. ولفت إلى أن اختيار مكان الخبيئة يأتى أيضًا لأسباب عديدة، منها قدسية المكان، وأنه المكان الآمن فى جبانة طيبة فى وقت لم تَسلم فيه حتى مقابر الملوك من السرقة. وعن طريقة الدفن، قال إن طريقة الدفن فى مجموعات عادةٌ معروفة سابقًا، حيث وجدت من قبل خبيئة «باب الجُسس» لكهنة وكاهنات الإله آمون فى الأسرة الواحدة والعشرين بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت، وإن اختلفت فى عددها عن «خبيئة العساسيف»، فكلتاهما تؤرخان لفترات تاريخية انتشرت بها الدفنات الجماعية.
من جانبه، كشف الدكتور الطيب عباس، مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير، عن أنه سيتم نقل مجموعة التوابيت كاملة للمتحف المصرى الكبير، حيث تم تخصيص قاعة لعرض المجموعة كاملة، موضحًا أنه من المقرر نقلها بعد انتهاء أعمال الترميم الأولى على يد مجموعة متخصصة من مركز الترميم من المتحف المصرى، بالتعاون مع مرممى منطقة آثار الأقصر.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

توفيق عكاشة يدعو لإسقاط دعوى ضد محمد غنيم: "مثله يُكرم"

منذ حوالي 6 ساعات

إحالة أوراق قاتل خطيبته بعد اغتصابها للمفتي

منذ حوالي 15 ساعة

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

منذ حوالي 7 ساعات

الليلة.. محمد الباز يفضح أرامل الربيع العربى فى 90 دقيقة

ads

الصور

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

برلماني يفجر مفاجأة عن عائلة راجح قاتل محمود البنا

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

السهر المزمن من عوامل الإحساس بالحزن

السمنة تهدد صحتك بالربو القاتل

النوم أقل من 7 ساعات يهدد بمرض خطير

الرئيس نيوز

تجديد حبس وكيل "التعليم" في الوادى الجديد بتهمة الرشوة

حجز دعوى إسقاط عضوية الحريري بـ"النواب" للحكم 23 نوفمبر

ننشر.. أقوال الشاهد الأول في واقعة مقتل "شهيد الشهامة"

الحكومة اللبنانية تعلن: ميزانية "خالية" من ضرائب جديدة

منوعات

السيارات تجمع معلومات الشخصية عن سائقها

مكتب فياض للاستثمارت القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية فى مصر لعقد مؤتمرات عن الهجرة

متظاهرون ينظفون الطرقات فى بيروت (فيديو)

محمد مجدي يخطف قلب نجمة «ميداني الدستور»

كشكول

إطلاق مبادرة الكشف عن سرطان الثدى المبكر بجامعة الأزهر

السويس الأزهرية تنظم مسابقة كرة يد للطالبات

تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بالأزهر

جامعة حلوان تستضيف أبطال فيلم الممر.. الإثنين

إسلام سياسي

صحفي عراقي يكشف قصة تظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف

الإخوان يعلنون الحرب على البابا بعد فضحه لهم أمام البرلمان الأوروبي

منشق: القيادة الجاهلة وراء انهيار الجماعة الإسلامية


زيت وسكر

 خدمة جديدة لشحن عدادات الكهرباء بالموبايل

استجابةً للمواطنين.. وزيرة الصحة: توفير سيارات إسعاف وعيادات متنقلة

الكشف على 709 طفلا فى مبادرة السمعيات لحديثى الولادة ببنى سويف

إحالة 18 موظف بالوحدة المحلية بالمنيا للتحقيق لتركهم أعمالهم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج

ندية

افتتاح معرض الفنان أسامة السروى بالمركز الثقافى الروسى.. غدًا

السبت.. "رحلة سعيدة" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك