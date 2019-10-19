وصلة رقص لملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. فيديو

احتفلت مريم قورة، شقيقة الفنانة ملك قورة بزفافها على إسلام خالد صلاح، أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك وسط حضور والدها الدكتور محمد قورة ووالدتها الفنانة عبير منير وعدد من أقاربها وأصدقائها.



وقدمت ملك قورة، وصلة رقص برفقة شقيقتها على نغمات أغاني الفنان عمرو دياب، والذي احيا الحفل بباقة مميزة من أهم أغانيه.



وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف مريم قورة وكان من أبرزهم الفنان إلهام شاهين، وليلى علوي، وعمرو عبدالجليل وعفاف شعيب ونهال عنبر وأشرف زكي وزوجته روجينا وسامح الصريطي وسمير الإسكندراني وأسامة منير وطاهر أبو زيد، والإعلامي عمرو الليثي.

