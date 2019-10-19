لاتسيو يحرم اتالانتا من صدارة الدوري الإيطالي

أهدر فريق اتالانتا فرصة اقتناص صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه لاتسيو 3 3 اليوم السبت في المرحلة الثامنة للمسابقة التي شهدت فوز نابولي على ضيفه فيرونا 2 صفر.

ورفع اتالانتا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث مقابل 12 نقطة للاتسيو في المركز الخامس.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة قبل اللقاء الذي يجمعه في وقت لاحق اليوم مع ضيفه بولونيا.

ونجح لاتسيو في تحويل تأخره بثلاثة أهداف إلى تعادل مثير.

وتقدم لويس مورييل بهدفين لاتالانتا في الدقيقتين 26 و28 ثم تكفل اليخاندرو جوميز بالهدف الثالث في الدقيقة.37

وفي الشوط الثاني نجح لاتسيو في تسجيل هدفين في غضون دقيقتين بواسطة شيرو ايموبيلي من ضربة جزاء في الدقيقة 69 وخواكين كوريا في الدقيقة.70

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة حصل لاتسيو على ضربة جزاء سجل منها إيموبيلي الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليمنحه نقطة التعادل.

وعلى ملعب سان باولو سجل المهاجم البولندي اركاديوز ميليك هدفي الفوز لنابولي في الدقيقتين 37 و.67

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 16 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فيرونا عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر.