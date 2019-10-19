باحث: الإخوان اتجهوا للتشكيك في الدولة من خلال الشائعات

قال أسامة عبدالعزيز، الباحث المتخصص في الشأن التركي: إن الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن المصري هي إنجازات حقيقية لم تحدث من قبل.



وأضاف "عبدالعزيز" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي عمرو خليل: "أنه من خلال معايشة ما فعلته الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية، فإن العمل كان على قدم وساق".



وأوضح أن الإخوان اتجهوا للسبيل الوحيد وهو الشائعات من خلال التشكيك في كل الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشائعات التي تختلقها جماعة الإخوان الإرهابية تُمارس يوميًا وبشكل مستمر.

