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نشأت الديهي: الربيع العربي لم يجر خير لأي دولة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:19 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تجاهل قناة الجزيرة القطرية لتغطية الأحداث في لبنان وإذاعة مباراة كرة قدم، لكون هناك علاقة معلومة للجميع بين إيران وقطر وتركيا؛ وحسن نصر الله الذي يقود حزب الله في لبنان، هو صناعة إيرانية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن التحزب والمذهبية يؤدي بالبلاد للتراجع، مشددًا على أن الربيع العربي للشعوب أو خريف الحكام لم يجر خير لأي دولة، بعكس ما يروجه دعاة الفوضى من الإخوان التي الفوضى وسيلتهم الوحيدة للعودة في جميع الدول العربية، فالفوضى هي الوعاء الذي يصلح للإخوان للعيش فيه.

وتابع، أن ما يجري في لبنان هو مخطط يتم تنفيذه من قبل دول لها أطماع في المنطقة في غياب تام للدول العربية، معقبًا: "إيران وتركيا لهم مشروعات توسعية وأطماع في المنطقة، وسوريا لها مصالح وأمريكا لها مصالح ومن الممكن أن نشهد إعادة الاتفاقية سايكس بيكو جديدة بعنوان اتفاقية "بوتين ترامب" 2019، بين بوتين وترامب وتركيا وإيران والاتحاد الأوروبي، في غياب الدول العربية التي تم شغلها بالأحداث الداخلية.

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