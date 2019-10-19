بايرن ميونخ يفقد شول لفترة طويلة بسبب الإصابة

يمكن أن يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني خدمات المدافع نيكلاس شول لفترة زمنية طويلة بعدما اضطر اللاعب للخروج مبكرا بإصابة في الركبة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 22 أمام أوجسبورج اليوم السبت في الدوري.

وقال كوفاتش:"مما سمعته أصيب شول بقطع في الرباط الصليبي. والآن علينا أن نرى إلى مدى تضررت المناطق الأخرى بالركبة".

وسقط شول بشكل غريب على أرض الملعب وتمت مساعدة للخروج من الملعب في الدقيقة 12 من المباراة.

وأهدر بايرن ميونخ فرصة تصدر الترتيب بعدما تلقى هدف التعادل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على أولمبياكوس اليوناني يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.