ميركل تبحث هاتفيًا مع بوتين استعدادات قمة نورماندي

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفان زايبرت اليوم السبت إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثت هاتفيًا الاستعدادات لقمة نورماندي القادمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الجانبين بحثا الوضع في سوريا وليبيا والمفاوضات الجارية بشأن استمرار عبور الغاز عبر أوكرانيا.