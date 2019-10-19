السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

ميركل تبحث هاتفيًا مع بوتين استعدادات قمة نورماندي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:13 م
ميركل
ميركل
أ ش أ
طباعة
قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفان زايبرت اليوم السبت إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثت هاتفيًا الاستعدادات لقمة نورماندي القادمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الجانبين بحثا الوضع في سوريا وليبيا والمفاوضات الجارية بشأن استمرار عبور الغاز عبر أوكرانيا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

مقبرة المشجعين.. كاتب أمريكى يحذر من وفاة الجمهور فى "مونديال قطر"

منذ حوالي 22 ساعة

القصة الكاملة لطالبة "كنس الفصل" بكفر الشيخ.. و"التعليم" ترد

منذ يوم

توفيق عكاشة يدعو لإسقاط دعوى ضد محمد غنيم: "مثله يُكرم"

منذ حوالي 5 ساعات

أكذوبة إخوانية جديدة عن «مصر والبرلمان اللبناني»

ads

الصور

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

برلماني يفجر مفاجأة عن عائلة راجح قاتل محمود البنا

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

السهر المزمن من عوامل الإحساس بالحزن

السمنة تهدد صحتك بالربو القاتل

النوم أقل من 7 ساعات يهدد بمرض خطير

الرئيس نيوز

تجديد حبس وكيل "التعليم" في الوادى الجديد بتهمة الرشوة

حجز دعوى إسقاط عضوية الحريري بـ"النواب" للحكم 23 نوفمبر

ننشر.. أقوال الشاهد الأول في واقعة مقتل "شهيد الشهامة"

الحكومة اللبنانية تعلن: ميزانية "خالية" من ضرائب جديدة

منوعات

السيارات تجمع معلومات الشخصية عن سائقها

مكتب فياض للاستثمارت القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية فى مصر لعقد مؤتمرات عن الهجرة

متظاهرون ينظفون الطرقات فى بيروت (فيديو)

محمد مجدي يخطف قلب نجمة «ميداني الدستور»

كشكول

إطلاق مبادرة الكشف عن سرطان الثدى المبكر بجامعة الأزهر

السويس الأزهرية تنظم مسابقة كرة يد للطالبات

تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بالأزهر

جامعة حلوان تستضيف أبطال فيلم الممر.. الإثنين

إسلام سياسي

صحفي عراقي يكشف قصة تظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف

الإخوان يعلنون الحرب على البابا بعد فضحه لهم أمام البرلمان الأوروبي

منشق: القيادة الجاهلة وراء انهيار الجماعة الإسلامية


زيت وسكر

 خدمة جديدة لشحن عدادات الكهرباء بالموبايل

استجابةً للمواطنين.. وزيرة الصحة: توفير سيارات إسعاف وعيادات متنقلة

الكشف على 709 طفلا فى مبادرة السمعيات لحديثى الولادة ببنى سويف

إحالة 18 موظف بالوحدة المحلية بالمنيا للتحقيق لتركهم أعمالهم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج

ندية

افتتاح معرض الفنان أسامة السروى بالمركز الثقافى الروسى.. غدًا

السبت.. "رحلة سعيدة" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك