يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار beIN YouTube رابط ماتش ريال مدريد PLUS

كورة لايف MTACH REAL يلا شوت NOW مباراة ريال مدريد ومايوركا في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني يوم السبت ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS تابع رابط ماتش ريال مدريد ضد ريال مايوركا بدون تقطيع.





مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر





ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة سيخوض اختباراً سهلاً نسبياً عندما يحل ضيفاً على مايوركا الثامن عشر وسيسعى لتعزيز صدارته والعودة بالنقاط الثلاث لكي يحافظ على المسافة التي تبعده عن منافسه المباشر برشلونة الذي يملك 16 نقطة، والذي سيحل ضيفا على ايبار الرابع عشر السبت أيضاً.





ويملك برشلونة فرصة خطف الصدارة مؤقتاً في حال فاز على مستضيفه لأن الفريق الكتالوني سيلعب في الثانية ظهراً قبل عدة ساعات من مباراة مايوركا وريال مدريد.





ولم تكن فترة التوقف الدولية جيدة لمدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان، فقد خسر اثنين من نجومه خلال مباراة كرواتيا وويلز الأحد ضمن التصفيات القارية، ليفتقد جهود لاعب الوسط لوكا مورديتش والجناح غاريث بايل.





البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومايوركا يوم السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول سيكون انطلاقاً من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS HD3 بتعليق الزميل يوسف سيف.