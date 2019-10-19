تشكيل هجومي لريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نظيره نادي مايوركا بعد قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



قوى هجومية لريال مدريد



ويدخل نادي ريال مدريد مباراة اليوم ضد نادي مايوركا بتشكيل هجومي قوي حيث يقود خط الهجوم بنزيما ويوفيتش



تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: كورتوا



خط الدفاع: مارسيلو - ميليتاو - راموس - أودريوزولا



خط الوسط: فينيسيوس - كاسيميرو - ايسكو - جيمس



خط الهجوم: بنزيما - يوفيتش



ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني



ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي مايوركا برصيد 7 نقاط.