عودة الوجه القبيح.. حمد بن جاسم يهاجم الدول العربية دفاعًا عن السفاح

واصلت الدوحة تصريحاتها الاستفزازية بشأن العملية العسكرية التركية على مناطق شمال شرق سوريا، مستميتة فى الدفاع عن جرائم حليفها رجب طيب أردوغان.

وشن رئيس الوزراء القطرى الأسبق، حمد بن جاسم هجومًا حادًا على الموقف العربى إزاء العدوان التركى فى سوريا، معتبرًا أن الجامعة العربية لم تعد لها مصداقية.

وقال «بن جاسم» فى تغريدة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «ها قد اتفقت تركيا وأمريكا بخصوص الشريط الحدودى ويتضح من ذلك للأسف الشديد ضحالة التقديرات العربية والبيان الصادر من الجامعة التى لم تعد لها مصداقية لا فى الشارع العربى ولا العالمى ولا حتى من المجتمعين أنفسهم، والسبب أنها لم تعالج قضاياها الأساسية فى العالم العربى، ولست بصدد تعدادها».

وأضاف: «ناهيك عن عدم العدالة والمصداقية فى أن تكون حكمًا فى أى خلاف عربى، والسبب أنها تبنى سياستها بأسلوب غير واقعى ويتضح الآن أن دخول تركيا إلى الشريط الحدودى كان بموافقة أمريكية روسية إيرانية سورية».

ومن بين التصريحات الاستفزازية، ما جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، التى أكدت أن ما فعلته تركيا يهدف لحماية أمنها القومى على حدود دولة ممزقة مثل سوريا، مشككة فى صحة التقارير التى حذرت من مخاطر عودة تنظيم «داعش» الإرهابى مرة أخرى إثر التوغل التركى فى سوريا.

وقالت «الخاطر»، خلال جلسة مفتوحة ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمى ٢٠١٩، إن النظر إلى التطورات الأخيرة فى سوريا والتحركات العسكرية التركية فى شمال البلاد التى أطلق عليها اسم «نبع السلام»، لا بد أن يتم عبر عاملين، أولهما أن سوريا ليست بلدًا عاديًا يمر بظروف اعتيادية، بل بلد مزقته الحرب على مدار ٧ سنوات وفيه وجود لمجموعات عديدة وقوى دولية وإقليمية، وهذا يجعل حدوده غير محكومة وغير آمنة، أما العامل الثانى فهو تصورات الدول المجاورة لسوريا حول ما تعتبره مهددات ومخاطر على أمنها القومى.

وردًا على سؤالها حول تأثير التطورات الأخيرة فى عودة تنظيم «داعش» من جديد، بينما تعد قطر عضوًا فى تحالف ضد التنظيم الإرهابى، قالت «الخاطر»: «غير متأكدة من مدى صحة هذا التوصيف، بأن من شأن هذا التحرك دعم تنظيم داعش، وأن التقارير الإعلامية هى تقارير غير رسمية ولا تعكس بالضرورة حقيقة الوضع».

ولم يكن تصريح «الخاطر» أول دفاع قطرى عن العدوان التركى، وإنما سبقته عدة تصريحات ومواقف مناقضة للإدانات العربية والتحذيرات الدولية، إذ قال وزير الدفاع القطرى، خالد بن محمد العطية: «ليس جريمة أن تعمل تركيا على حماية نفسها من الجماعات الإرهابية»، مضيفًا أن تركيا تستضيف ٤ ملايين لاجئ ولو كان تعاملها سيئًا لفتحت الأبواب وأغرقت أوروبا باللاجئين.

والتقى وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن، أمس، الرئيس التركى، حيث أكد استمرار التعاون بين البلدين. وناقش الجانبان ما وصفه «عبدالرحمن» بسبل تعزيز التعاون والتنسيق فى الملفات ذات الاهتمام المشترك.



