أسعار الحديد اليوم.. "عز" بـ11200 جنيه للطن

استقرت أسعار الحديد المحلية بالأسواق، وبلغ متوسط سعر الطن 11 ألف جنيه، وذلك بعد أن تراجعت مع بداية شهر أكتوبر، ونرصد أسعار الحديد المحلية، مع بداية تعاملات، اليوم الأحد، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.



وسجل سعر حديد المصريين 11 ألف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و200 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و100 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و950 جنيهًا، وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفًا و150 جنيهًا، وحديد المراكبي 10 آلاف و900 جنيه للطن.



أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف و850 جنيهًا للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل نحو 11 ألفًا و500 جنيه.