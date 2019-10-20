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اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم.. "السويدى" بـ793 جنيها للطن

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:11 ص
جريدة الدستور
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شهدت أسعار الأسمنت المحلية حالة من الاستقرار في الأسواق، اليوم الأحد، حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 783 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 765 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 778 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت الصخرة 765 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 793 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 770 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 788 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 690 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 688 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 698 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 698 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 855 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 833 جنيهًا للطن.

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