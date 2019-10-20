أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ5 جنيهات للكيلو

استقرت أسعار الخضراوات، اليوم الأحد، حيث تراوح سعر الطماطم ما بين 3 و5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 و5.5 جنيه، وتراوحت الفاصوليا بين 10 و14 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 و4 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدي ما بين 1.5 و3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 1.5 و2.5 جنيه.



وتراوح سعر الكوسة ما بين 3.5 و6 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو البامية ما بين 15 و20 جنيهًا، والخيار ما بين 3 و6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس ما بين 4 و7 جنيهات، والثوم بين 7 و11 جنيهًا، والملوخية بين 2 و3 جنيهات.



واستقرت أسعار الليمون بين 7 و14 جنيهًا، والبلح بجميع أصناف بين 3 و20 جنيهًا، والعنب بجميع أصنافه بين 4 و11 جنيهًا، والجوافة من 4 و7 جنيهات، والرمان بين 4 و7 جنيهات، والبرتقال يبدأ سعره من 3 جنيهات.