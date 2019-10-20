أسعار الذهب اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات، اليوم الأحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 769 جنيهًا، وعيار 21 نحو 673 جنيهًا، وعيار 18 نحو 577 جنيهًا.



وارتفعت أسعار الذهب، من خلال المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1492.45 دولار للأوقية (الأونصة) مساء الجمعة، وارتفعت الأسعار نحو 0.2% هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1496.10دولار للأوقية.



وارتفعت أسعار الذهب عالميا لتسجل أعلى من 1490 دولارًا للأوقية، وهو ما انعكس على أسعار الذهب فى مصر.



يأتي ذلك بعد أن شهد سعر الذهب تراجعا بقيمة 3 جنيهات الأربعاء الماضي، كما أن استقرار الأسعار محليا يأتي نتيجة ثباتها عالميا، فيما تتراجع أسعار الدولار في السوق المحلية أمام الجنيه، مما ساهم في الحد من ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية حال تحركها عالميا.

