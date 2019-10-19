مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفريق المقررة له مواجهة فريق المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم بإستاد السلام في الدوري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد عواد في حراسة المرمى.

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حمدي النقاز فى خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمد أونجم في خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: محمد صبحي - مصطفى فتحي - خالد بوطيب - محمد عبد السلام - حازم إمام - إمام عاشور - أشرف بنشرقي.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.