الأهلي يستأنف تدريباته.. و"فايلر" يخصص فقرة للكرات العرضية

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.



شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة بجانب الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.



واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.



كما عقد فايلر جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على هامش مران الفريق مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة،شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة باستعدادات الفريق للمرحلة القادمة.



وخصص رينيه فايلرفقرة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وأشرف فايلر على الفقرة الفنية التي شهدت إرسال السويسري الكرات العرضية إلى اللاعبين داخل منطقة الجزاء لتحويلها إلى المرمى.



وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية للاعبين في مران الفريق اليوم، وشهدت الفقرة البدنية التي استمرت 20 دقيقة تنفيذ اللاعبين لبعض الوحدات البدنية المتنوعة استعدادا للمرحلة المقبلة.



وواصل محمود متولي مدافع الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة، وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب.



ويعاني محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي الذي توج به الأهلي بعد الفوز على منافسه 3-2.