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رياضة

فينبوجاسون يصعق بايرن ويمنح أوجسبورج التعادل في الوقت بدل الضائع

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:03 م
جريدة الدستور
وكالات
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هز ألفريد فينبوجاسون الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف أوجسبورج التعادل 2-2 مع ضيفه بايرن ميونيخ اليوم السبت ويحرمه من الصعود لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
ويتحمل بايرن اللوم بعد فشله في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما أهدر العديد من الفرص وسدد في إطار المرمى في مباراة من جانب واحد أمام مستضيفه المتعثر.
وظل بايرن في المركز الثالث وله 15 نقطة متأخرا بنقطة عن بروسيا مونشنجلادباخ المتصدر الذي يحل ضيفا على بروسيا دورتموند في وقت لاحق من اليوم السبت.
وحافظ فولفسبورج على المركز الثاني برصيد 16 نقطة بعدما أدرك فوت فيجهورست التعادل في الدقيقة 82 ليمنحه التعادل 1-1 مع مستضيفه رازن بال شبورج لايبزيج صاحب المركز الرابع وله 15 نقطة. ويمكن لشالكه الذي يملك 14 نقطة التقدم على بايرن لو انتصر في هوفنهايم غدا الأحد.
وصعق أوجسبورج ضيفه حامل اللقب بهدف ماركو ريشتر بعد 28 ثانية عقب ضربة رأس من راني خضيرة.
وزادت الأمور سوءا لبايرن بخروج المدافع نيكلاس زوله بسبب ما يبدو أنها إصابة في الركبة.
وواصل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي سلسلة هز الشباك إذ أدرك التعادل في الدقيقة 14.
وحول المهاجم البولندي تمريرة سيرج جنابري العرضية المتقنة إلى داخل المرمى ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري. وهز الشباك في أول ثماني مباريات في الدوري ليعادل رقم بيير-إيمريك أوباميانج القياسي الذي حققه قبل أربع سنوات.
وسدد جنابري، الذي رد القائم محاولته قرب نهاية الشوط الأول، كرة منخفضة في مرمى توماس كوبيك حارس أوجسبورج ليمنح بايرن، الذي يحل ضيفا على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء،
التقدم في الدقيقة 49.
وأنقذ كوبيك محاولات من كينجسلي كومان وليفاندوفسكي وفيليب كوتينيو. وكان يمكن للبديل توماس مولر أن يحسم فوز بايرن في الدقيقة 90 لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى من 13 مترا من وضع
انفراد.
وعوقب بايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما وضع فينبوجاسون الكرة في المرمى ليمنح فريقه نقطة واحدة ويحرم حامل اللقب من الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

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