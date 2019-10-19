"مازدا" تكشف عن محرك جديد صديق للبيئة

تطور سباق صناعة المحركات صديقة البيئة بسوق السيارات العالمية على نحو لافت، بالتوازي مع ما يفرض من مواصفات مشددة على محركات التقليدية لما تنتجه من انبعاثات ضارة.



واختارت غالبية شركات السيارات اللجوء لتطوير المحركات الكهربائية، وطرح مزيد من السيارات بمحركات هجينة لتتمكن من المنافسة.



ووفق موقع "موتور وان"، فإن شركة مازدا تعمل حاليا على التمسك بطرح مزيد من السيارات مستقبلا بمحركات الديزل صديقة البيئة.



ونقل الموقع الأمريكي تصريحات لـ"كريستيان سكلتز" مدير قسم البحث والتطوير بفرع مازدا بقارة أوروبا، قوله إن شركته تعمل حاليا على تطوير محرك ديزل سيكون صديقا للبيئة بقدر غير مسبوق.



وتابع: "سنبين للعالم كيف يمكن لمحركات الديزل أن تكون نظيفة وفعالة في الوقت نفسه بهذا المحرك الجديد الذي نطرحه في 2020".



وذكر موقع "موتور وان" أنه من المرجح أن تطرح مازدا محركها الجديد مع النسخة المقبلة من طراز Mazda6.