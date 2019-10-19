نسليهان أتاغول وأنجين أكيوريك في أول صورة رسمية لمسلسل "ابنة السفير"

انضمت النجمة التركية نسليهان أتاغول، الشهيرة عربيًا باسم نيهان، لبطولة مسلسل "ابنة السفير"، مع النجم التركي أنجين أكيوريك، الشهير عربيًا باسم "عمر"، في مسلسل "العشق الأسود".



وخضع النجمان لجلسة تصوير جديدة للدعاية للمسلسل المقرر البدء في تصويره يوم 25 أكتوبر الجاري، وسيتم تصوير مشاهد خارج تركيا في منطقة الجبل الأسود، وذلك استعدادًا لعرضه على قناة "ستار" التركية وهو إنتاج مشترك بين NGMedia وO3 Medya، وهو من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك.



يذكر أن آخر أعمال نسليهان، كان مسلسل "حب أعمى"، مع النجم التركي بوراك أزديمير، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

