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خالد الجندي: انخراط الدعاة في العمل السياسي أضر الأمة
السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:57 م
رباب الأهوانيطباعة
قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن انخراط الدعاة في العمل السياسي أضر الأمة.
وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن العلماء الذين سقطوا في الجهل السياسي من خلال المعارضة السياسية، كنا نحتاجهم كعلماء وليس معارضون سياسيون.
وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن العلماء الذين سقطوا في الجهل السياسي من خلال المعارضة السياسية، كنا نحتاجهم كعلماء وليس معارضون سياسيون.