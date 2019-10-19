خالد الجندي: انخراط الدعاة في العمل السياسي أضر الأمة

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن انخراط الدعاة في العمل السياسي أضر الأمة.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن العلماء الذين سقطوا في الجهل السياسي من خلال المعارضة السياسية، كنا نحتاجهم كعلماء وليس معارضون سياسيون.





