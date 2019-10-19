مشاهدة hd online بث مباشر مباراة يوفنتوس وبولونيا يلا كورة | شاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وبولونيا

يستضيف متصدر الدوري الإيطالي يوفنتوس ضيفه بولونيا قبل استحقاقه الأوروبي على أرضه أيضًا أمام لوكوموتيف موسكو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يحل وصيفه إنتر ميلان ضيفا على ساسوولو قبل أن يواجه بدوره في استحقاقه الأوروبي بوروسيا دورتموند الألماني.





ويسعى إنتر لوضع حد لهيمنة يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، لكن رجال المدرب أنطونيو كونتي سقطوا في امتحانهم الأول الصعب أمام نادي مدينة تورينو بنتيجة 1-2 في قمة مباريات الأسبوع السابع، ليتراجع النيراتزوري للمركز الثاني بفارق نقطة عن اليوفي، 19 نقطة ليوفنتوس مقابل 18 لإنتر ميلان.





ويحل أتالانتا ثالث الترتيب ضيفًا على لاتسيو، قبل مواجهته القارية المرتقبة مع مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما يستضيف نابولي الرابع ضيفه فيرونا قبل أن يواجه سالزبورج النمساوي في عقر داره.





موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

تقام مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 18:45 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

تقام مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي على ملعب آليانز ستاديوم معقل يوفنتوس بمدينة تورينو.

القناة الناقلة لـ مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

تنقل مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي على قناة بي إن سبورتس إتش دي 4.

حكم مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

يدير مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي الحكم ماسيميليانو إيراتي.

معلق مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

يعلق على مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي المعلق التونسي رؤوف خليف