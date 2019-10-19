مصدر أمني عراقي: عناصر داعش يقتلون 3 من الحشد العشائري

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى عصر اليوم السبت بمقتل ثلاثة من الحشد العشائري على يد عناصر تنظيم داعش جنوب الموصل400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب احمد العبيدي من شرطة نينوى إن: "عصابات داعش تمكنت من قتل ثلاثة من الحشد العشائري في ناحية الشورى60كيلومترا جنوب الموصلإثر مهاجمة نقطة تفتيش تابعة لهم ".

وأضاف العبيدي أن:"عناصر داعش فتحوا النار اليوم أيضا على مجموعة أشخاص في بلدة بادوش20 كيلومترا شمال غرب الموصلفقتلوا مدنيًا وأصابوا آخر قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد أعمال عنف وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام.2017