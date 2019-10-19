السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

القبلة

مستشار وزير الأوقاف بعمان يشيد بوثيقة التسامح الفقهي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:49 م
الدكتور سالم الخروصي
الدكتور سالم الخروصي
أ ش أ
طباعة
أشاد مستشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بسلطنة عمان الدكتور سالم الخروصي بما حققه مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، وما أصدره من وثيقة التسامح الفقهي التي تسهم في تعميق الوعي الرشيد بمبادئ التسامح، ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامي.

وأضاف الخروصي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت على هامش مشاركته في مؤتمر الإفتاء العالمي الذي عقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين - أن الوثيقة تسهم في نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية، وتجعل التجربة المذهبية معينًا للإفادة يُستثمر إنسانيا؛ ليكون عونا على تقدُّم قانوني واجتماعي وأخلاقي، كما تواجه محاولات التطرُّف لاستغلال الاختلاف الفقهي في نشر الكراهية.

وثمن جهود دار الإفتاء المصرية في ضبط الفتوى، موضحا أن مثل هذه المؤتمرات تعتبر من أهم الطرق التي تؤدي إدارة الفتوي بشكل صحيح، وتعطي تنبيها إلى دور اللمسة القانونية الواجب توافرها لإعطاء الفتوي حقها، وكذلك تضبط مسارات التوجه في الفتوي على الساحة الإعلامية.

وأكد الخروصي تأييده لكل الجهود التي تبذلها دار الفتوى المصرية في خدمة ضبط الفتوى، وسعيها للوصول إلى رؤى مشتركة لحل إشكاليات الفتوي غير المسؤولة، لما لذلك من أهمية في خدمة المجتمع الإنساني وأمنه واستقراره.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

مقبرة المشجعين.. كاتب أمريكى يحذر من وفاة الجمهور فى "مونديال قطر"

منذ يوم

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

منذ حوالي 21 ساعة

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

أكذوبة إخوانية جديدة عن «مصر والبرلمان اللبناني»

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

السهر المزمن من عوامل الإحساس بالحزن

السمنة تهدد صحتك بالربو القاتل

النوم أقل من 7 ساعات يهدد بمرض خطير

"الصحة العالمية": تفشي إيبولا في الكونغو يثير قلق دولي

الرئيس نيوز

الحكومة اللبنانية تعلن: ميزانية "خالية" من ضرائب جديدة

"التخطيط" تطلق المؤتمر الدولى لقدرات "التقييم الوطنية" في الغردقة

وزيرة الصحة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان استعدادات "التأمين الشامل"

أسعار الدواجن تتراجع.. والكيلو يصل إلى 23 جنيها

منوعات

السيارات تجمع معلومات الشخصية عن سائقها

مكتب فياض للاستثمارت القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية فى مصر لعقد مؤتمرات عن الهجرة

متظاهرون ينظفون الطرقات فى بيروت (فيديو)

محمد مجدي يخطف قلب نجمة «ميداني الدستور»

كشكول

التعليم: الحزم الإيجابي يربي طفل ناجح ونفسيته سوية

تعليم الإسكندرية تستدعي معلمًا كفيفًا تطاول عليه بعض الطلاب بمدرسته

مؤلف علمي يتناول سير العلماء والمجددين بـ"أصول الدين الدراسة"

جامعة الأزهر تنعى عميد صيدلة بنين الأسبق

إسلام سياسي

صحفي عراقي يكشف قصة تظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف

الإخوان يعلنون الحرب على البابا بعد فضحه لهم أمام البرلمان الأوروبي

منشق: القيادة الجاهلة وراء انهيار الجماعة الإسلامية


زيت وسكر

حقيقة تخفيض أحمال شبكة الكهرباء

ما هي أضرار الشوفان؟

انتظام صرف السلع التموينية المدعمة

كيف سيستفيد بدو سيناء من محطة الطاقة الشمسية الجديدة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض الفنان أسامة السروي بالمركز الثقافي الروسي.. غدا

السبت.. "رحلة سعيدة" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

الاثنين.. عرض "طوق الحمامة المفقود" بدار هن

3 كتب باكورة التعاون بين دار العربي وجامعة حمدان بن محمد في دبي

صفحتنا ع الفيس بوك