مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي





يستضيف متصدر الدوري الإيطالي يوفنتوس ضيفه بولونيا قبل استحقاقه الأوروبي على أرضه أيضًا أمام لوكوموتيف موسكو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يحل وصيفه إنتر ميلان ضيفا على ساسوولو قبل أن يواجه بدوره في استحقاقه الأوروبي بوروسيا دورتموند الألماني.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي





مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي





مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي





مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي





مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي





ويسعى إنتر لوضع حد لهيمنة يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، لكن رجال المدرب أنطونيو كونتي سقطوا في امتحانهم الأول الصعب أمام نادي مدينة تورينو بنتيجة 1-2 في قمة مباريات الأسبوع السابع، ليتراجع النيراتزوري للمركز الثاني بفارق نقطة عن اليوفي، 19 نقطة ليوفنتوس مقابل 18 لإنتر ميلان.