الآلاف يتظاهرون في ألمانيا تنديدا بالعدوان التركي على سوريا

احتشد آلاف المحتجين، اليوم السبت، في مدينة كولونيا الألمانية، للتنديد بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.



ويقيم حوالي مليون كردي في ألمانيا ينحدر معظمهم من تركيا، من أصل 2،5 مليون تركي أو متحدر من أصل تركي في هذا البلد.



وقال موقع "دويتشه فيله" الإخباري الألماني إن الشرطة الألمانية تتوقع أن يشارك في المظاهرة بكولونيا أكثر من 20 ألف شخص من أنحاء أوروبا.