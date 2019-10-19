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وفد الحكومة السودانية يُسلّم الحركة الشعبية تصورا لإدارة المفاوضات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:45 م
جريدة الدستور
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سلّم وفد الحكومة السودانية، الذي يخوض التفاوض مع الحركات المسلحة في جوبا اليوم السبت ورقتي عمل إلى وفد "الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، وإلى لجنة الوساطة من جمهورية جنوب السودان.

وتتناول الورقة الأولى: رد الوفد على مقترح "إعلان المبادئ" الذي قدمه وفد "الحركة الشعبية" حول قضايا التفاوض، فيما تحمل الورقة الثانية تصور وفد الحكومة لعملية إدارة التفاوض حول مجمل ملفات الحوار.

وقدمت الحركة، خلال الجلسة، ورقة "إعلان مبادئ " للوفد الحكومي والوساطة، تحكم المفاوضات في مجمل قضايا الحوار، التي حددتها خريطة الطريق التي وقعها الطرفان والوساطة أمس وتحتوي على 3 ملفات للتفاوض، هي: السياسي، والإنساني، والترتيبات الأمنية.

وطلب وفد "الحركة الشعبية" منحه مدة تتراوح ما بين يوم إلى يومين؛ لدراسة محتوى الورقتين الحكوميتين.

ويُتوقع أن تعد الوساطة "ورقة توافقية" تعرض على اجتماع للوفدين، بعد غد، يتمخض عنها إعلان مبادئ شامل حول قضايا التفاوض.

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