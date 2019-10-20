كواليس إلغاء حفلة حمو بيكا فى دمياط

قررت نقابة المهن الموسيقية بدمياط، إلغاء حفلة حمو بيكا المطرب الشعبي، والتى كان من المقرر أن تقام في محافظة دمياط يوم ٢٤ من شهر أكتوبر الجارى.



من جانبه قال محمد الحلواني، ممثل نقابة المهن الموسيقية بدمياط، إن حمو بيكا واحد من المطربين الممنوعين بقرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الحالي من الغناء وإقامة الحفلات، لافتًا إلى أن الحفلة لم تحصل على ترخيص أو تصريح بإقامتها من نقابة المهن وتم إخطار مديرية أمن دمياط والقاعة التي كان مقرر إقامة الحفلة بها لإلغاء الحفلة وعدم إقامتها.



يذكر أن تلك الحفلة هي الثانية للمطرب حمو بيكا التي يتم إلغائها بدمياط، حيث تم إلغاء حفلة سابقة له منذ قرابة عام.