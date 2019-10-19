النائب العام: جهاز حماية المستهلك أكبر ضمان لصون الحقوق

استقبل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اللواء دكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك بمكتبه بدار القضاء العالى.



وأكد النائب العام أن دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون على أرض الواقع هو أكبر ضمان لحماية وصون حقوق المستهلكين.



ومن جانبه أشاد رئيس الجهاز باهتمام النائب العام بمنظومة تحقيق العدالة فى مجال منظومة حماية المستهلك، فى إطار إجراءات يسيرة تستهدف حماية وصون حقوق المستهلكين.



وأكد عبد المعطي ضرورة دعم جهاز حماية المستهلك لتحقيق حماية فاعلة وصون لحقوق المستهلكين من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بما يسهم في ضبط الأسواق.