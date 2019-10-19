تعادل أتليتكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

تعادل فريق أتليتكو مدريد مع ضيفه فالنسيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بملعب واندا ميتروبوليتانو، وذلك في إطار الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم أتليتكو في الدقيقة 36 عن طريق دييجو كوستا من ضربة جزاء، وسجل دانيال باريخو هدف التعادل لفالنسيا في الدقيقة 82، وتعرض لاعب فالنسيا لي كانج للطرد في الدقيقة 91، ليصبح رصيد أتليتكو مدريد 16 نقطة في المركز الرابع، وفالنسيا 13 نقطة في المركز السادس.